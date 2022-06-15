Пермякам предлагают экстрим-туры на фирменных квадроциклах. Видео

Квадромонстр «Барс» делается индивидуально под каждого заказчика Личный архив Алексея Кожевникова и Романа Шиляева

Пермякам предлагают отправиться в экстремальные туры на уникальных квадромонстрах под названием «Барс». Бездорожье, грязь, лужи и реки — и все это в черте города. «Барсов» собирают и продают пермские предприниматели Алексей Кожевников и Роман Шиляев. Каждая машина — уникальная и делается, учитывая пожелания заказчика. А все начиналось с любви к своему городу и желанию развивать внутренний туризм, вспоминают организаторы.

«Мы занимаемся внутренним туризмом уже несколько лет. Организовываем экстрим-туры на квадроциклах по Кировскому району Перми. Постепенно это переросло во что-то большое. Мы начали сами собирать квадромонстров. И людям они понравились, а мы рады, что наш, пермский товар стал популярен по всей России», — рассказали предприниматели корреспонденту URA.RU.

Собирают машины в гараже, детали приобретают в Перми, а двигатели — во Владивостоке. На сборку одного «Барса» у разработчиков уходит не больше трех недель, цвет и комплектация — по желанию заказчика. Квадромонстр весит 630 кг, может разогнаться до 80 км/ч, держаться на воде и преодолевать сложные заболоченные участки. Цена машины начинается от 890 тыс. рублей.

Сегодня «Квадромонстры БАРС» разъезжаются по всем уголкам России, достойно представляя Пермский край. Попробовать «монстра» в деле пермяки могут на экстрим-турах, которые проходят в микрорайоне Налимиха. Самые популярные маршруты «30 км. бездорожья», «Поворот не туда» и «Дикий каньон».

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