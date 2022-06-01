В Пермском крае организуют необычные походы для туристов

02 июня 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

В поход приглашают желающих собирать листья, траву, цветки и корни Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский турклуб «Рыжая лиса» приглашает всех желающих отправиться в поход за травами. В программе — прогулка по лесам и лугам Ильинского района, лекции и мастер-классы по сбору и применению дикорастущих трав. «Меня саму очень интересуют травы, их заготовка. И мое увлечение перешло на работу — появилась идея сделать новый тур, показать прекрасный мир природы нашим туристам. Первая группа уже почти набрана, стартуем 5 июня. Весна в этом году затяжная, поэтому рассчитываем собрать травы для чая и хвойные растения», — рассказала одна из организаторов тура Елена Мартынова корреспонденту URA.RU. Поход продлится целый день. Организаторы обещают рассказать, как выглядят аптечные травы, как отличить целебные травы от ядовитых, какие травы можно собирать весной для чая и для лечения, а какие — для еды и как правильно их собирать и заготавливать. Участники тура смогут пообедать салатом из собранных и трав и попробовать свежезаваренный чай из свежих растений. Также в Пермском крае можно отправиться на VIP-сплав. В таких турах пермякам не придется много трудиться самим, всю работу за них будут делать помощники гидов и инструкторов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермский турклуб «Рыжая лиса» приглашает всех желающих отправиться в поход за травами. В программе — прогулка по лесам и лугам Ильинского района, лекции и мастер-классы по сбору и применению дикорастущих трав. «Меня саму очень интересуют травы, их заготовка. И мое увлечение перешло на работу — появилась идея сделать новый тур, показать прекрасный мир природы нашим туристам. Первая группа уже почти набрана, стартуем 5 июня. Весна в этом году затяжная, поэтому рассчитываем собрать травы для чая и хвойные растения», — рассказала одна из организаторов тура Елена Мартынова корреспонденту URA.RU. Поход продлится целый день. Организаторы обещают рассказать, как выглядят аптечные травы, как отличить целебные травы от ядовитых, какие травы можно собирать весной для чая и для лечения, а какие — для еды и как правильно их собирать и заготавливать. Участники тура смогут пообедать салатом из собранных и трав и попробовать свежезаваренный чай из свежих растений. Также в Пермском крае можно отправиться на VIP-сплав. В таких турах пермякам не придется много трудиться самим, всю работу за них будут делать помощники гидов и инструкторов.