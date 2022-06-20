Терапевт объяснил, чем опасно отсутствие перерывов на работе

Головные боли, снижение памяти встречается у тех, кто игнорирует перерывы на отдых, считает Виктор Лишин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники, игнорирующие перерывы на отдых во время работы, часто страдают головными болями, у них снижается память, внимательность, развивается раздражительность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

«Различия между теми, кто отдыхает много и мало, конечно же, имеются. Главное, что у тех, кто игнорирует перерывы на работе, часто снижается продуктивность, они менее способны выполнять различные задачи, быстрее устают, у них нарушается память, внимательность, появляются головные боли, развивается раздражительность. Отдых влияет на работу нервной системы», — объяснил Виктор Лишин.

В беседе с URA.RU клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина добавила, что переработки без отдыха приводят к развитию психосоматических проблем. «Может показаться, что если без перерывов работать, то можно дальше всех уйти, но это на самом деле не так. Это возможно лишь на каком-то рывке, но за счет кредита у себя. Дальше со стороны психики и физики могут развиться последствия, от легких до тяжелых. Например, есть психосоматические истории, это и про давление, и про щитовидку, и про поджелудочную железу. Такие расстройства могут влиять и на психику, и на физику. Дальше — это разного рода депрессивные истории, различные тревожные расстройства. Опять же со сном могут начаться проблемы», — подчеркнула она.