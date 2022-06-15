Пермский завод срочно ищет десятки рабочих

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, сварка, сварщик, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Средний уровень заработной платы на заводе — около 50 тысяч рублей Фото:

Пермский завод «Машиностроитель» расширяет штат. На предприятии объявлен срочный набор сотрудников.

«Предприятию требуются изолировщики, слесари, токари-универсалы, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, электромонтажники-схемщики и электросварщики. Средний уровень заработной платы составляет 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в кадровой службе завода.

Вакансий на предприятии десятки. Сотрудникам обещают полный соцпакет, компенсацию расходов на аренду жилья и оплату частного детского сада, а также путевки в заводской профилакторий и курорты Краснодарского края. Набор рабочих идет с июня по август. Возможны обучение, повышение квалификации и стажировка.

АО «Пермский завод «Машиностроитель» производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. Также предприятие выпускает электростанции, мостовые и козловые краны.

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Пермский завод «Машиностроитель» расширяет штат. На предприятии объявлен срочный набор сотрудников. «Предприятию требуются изолировщики, слесари, токари-универсалы, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, электромонтажники-схемщики и электросварщики. Средний уровень заработной платы составляет 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в кадровой службе завода. Вакансий на предприятии десятки. Сотрудникам обещают полный соцпакет, компенсацию расходов на аренду жилья и оплату частного детского сада, а также путевки в заводской профилакторий и курорты Краснодарского края. Набор рабочих идет с июня по август. Возможны обучение, повышение квалификации и стажировка. АО «Пермский завод «Машиностроитель» производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. Также предприятие выпускает электростанции, мостовые и козловые краны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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