Пермские банки улучшили позиции в престижном рейтинге

В рейтинге учитывалась отчетность, которую банки публикуют на сайте ЦБ РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские банки улучшили позиции в общероссийском рейтинге банков. Финансовые показатели кредитно-финансовых учреждений, по итогам февраля, приводит ресурс banki.ru.

Так, АО КБ «Урал ФД», подконтрольное пермскому олигарху Андрею Кузяеву, заняло по итогам февраля 128-е место (+5 пунктов). Акционерные общества «Банк Пермь» и АКИБ «Почтобанк» поднялись в рейтинге на три пункта, и занимают теперь 286-е и 311-е места.

Отмечается, что при формировании рейтинга использовалась отчетность кредитных организаций, публикуемая на сайте Банка России. Последняя дата обновления рейтинга — 1 февраля 2022 года. Согласно решению ЦБ РФ от 6 марта, начиная с февраля текущего года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность по российским стандартам.