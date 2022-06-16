RaiNews24: лидеры Франции, Германии и Италии прибыли на Украину

Западные лидеры приехали для встречи с Владимиром Зеленским Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал Rai News.

«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — сообщила телеведущая Rai News. Информацию передает РИА «Новости». Также телеканал показал фото Макрона, Шольца и Драги, которые общаются за столом в поезде.

Rai News отмечает, что визит состоится за день до даты, когда Еврокомиссия обещала выпустила рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС. Предполагается, что целью является выражение поддержки Украине, сообщает издание.

Ранее о планах западных лидеров посетить Украину сообщали немецкая газета Bild am Sonntag, агентство Bloomberg и журналисты итальянской газеты La Stampa. Информацию о поездке не размещали в целях безопасности, передает сайт MK.RU со ссылкой на СМИ.