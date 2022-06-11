Шольц с Макроном собрались приехать в Киев

11 июня 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Шольц и Макрон приедут в Киев в конце июня, передает BILD am Sonntag Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги запланировали совместный визит в Киев в июне. Об этом сообщила со ссылкой на собственные источники газета BILD am Sonntag. «Есть конкретные планы поездки», — пишет издание, подразумевая совместный визит трех европейских лидеров. По информации газеты, встреча, как ожидается, состоится до саммита Группы семи, намеченного на 26—28 июня. Издание не исключает, что центральными темами станут поставки вооружений Киеву и поддержка по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В апреле президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве из-за его близких связей с Россией. В ответ на это Шольц заявил, что не может посетить Киев. По его словам, отказ украинского лидера «стоит поперек дороги». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги запланировали совместный визит в Киев в июне. Об этом сообщила со ссылкой на собственные источники газета BILD am Sonntag. «Есть конкретные планы поездки», — пишет издание, подразумевая совместный визит трех европейских лидеров. По информации газеты, встреча, как ожидается, состоится до саммита Группы семи, намеченного на 26—28 июня. Издание не исключает, что центральными темами станут поставки вооружений Киеву и поддержка по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В апреле президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве из-за его близких связей с Россией. В ответ на это Шольц заявил, что не может посетить Киев. По его словам, отказ украинского лидера «стоит поперек дороги».