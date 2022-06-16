Володин предложил новое название для Киева

16 июня 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

В Киеве собираются переименовать улицу, названную в честь советского космонавта Фото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил назвать Киев в честь замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Так Володин отреагировал на предложение переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга, который первым ступил на Луну. «Следующим шагом для [президента Украины Владимира] Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, власть Киева после 2014 года начала переписывать историю. Спикер Госдумы привел в пример замену празднования Дня Победы 9 мая на 8 мая и запрет георгиевской ленточки, а также заявления, что на Украине была Вторая мировая, а не Великая отечественная война. Ранее экспертная комиссия предложила переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь космонавта Нила Армстронга. Также среди вариантов — первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк и поэт Юрий Гудзь, сообщает «Федеральное агентство новостей». Среди горожан проведут голосование. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил назвать Киев в честь замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Так Володин отреагировал на предложение переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга, который первым ступил на Луну. «Следующим шагом для [президента Украины Владимира] Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, власть Киева после 2014 года начала переписывать историю. Спикер Госдумы привел в пример замену празднования Дня Победы 9 мая на 8 мая и запрет георгиевской ленточки, а также заявления, что на Украине была Вторая мировая, а не Великая отечественная война. Ранее экспертная комиссия предложила переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь космонавта Нила Армстронга. Также среди вариантов — первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк и поэт Юрий Гудзь, сообщает «Федеральное агентство новостей». Среди горожан проведут голосование.