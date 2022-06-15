Министр РФ предложил челябинскому губернатору объединиться

Николай Шульгинов предложил совместно рассматривать вопросы по энергетике и экономике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру объединить усилия в рамках работы комиссий Государственного совета. Это предложение Шульгинов сделал 16 июня на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ).

«Алексей Леонидович, вы комиссию Госсовета по экономике возглавляете. Я участвую в комиссии по энергетике. Мне кажется, нам не хватает, чтобы эти комиссии совместно рассматривали одни и те же вопросы, поскольку энергетики иногда не учитывают вопросы экономики и наоборот. Необходимо, чтобы некоторые вопросы мы совместно рассматривали, но чтобы не было никому преференций», — обратился к Текслеру министр энергетики РФ на площадке ПМЭФ «Электроэнергетика в период перемен».

Руководителем рабочей группы «Экономика и финансы» Госсовета президент России Владимир Путин назначил Текслера в 2020 году. На предложение Шульгинова Текслер заявил, что он готов участвовать в коллегиальной работе двух комиссий Госсовета.

На форуме Текслер также рассказал участникам о программах технологического суверенитета в энергетике, реализуемых в регионе. Он отметил, что челябинские предприятия активно занимаются импортозамещение в этой сфере. Так предприятия моделируют быстрозарядные станции, и в регионе на порядок выросло количество электромобилей.

Шульгинов поблагодарил Текслера за поддержку и консолидацию энергетической отрасли и пообещал использовать челябинский опыт в работе. При этом он посоветовал губернатору сформировать отраслевой заказ по импортозамещению в виде общих требований и тогда это станет новым проектом.

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