Легендарного комбата «Пятнашки» наградили в ДНР. Видео 16 июня 2022 в 18:09 Размер текста - 17 + Бригада «Пятнашка» во главе с Авидзбой появилась в 2014 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комбата «Пятнашки» Ахра Авидзба наградили знаком «Народное Ополчение Донбасс». Его наградил международный общественный фонд «Командарм», а знак ему вручил командир батальона «Русь». Награда «Народное Ополчение Донбасса» выдается тем, кто встал на защиту территории Донецкой и Луганской областей в период с 11 апреля по 14 октября 2014 года и тем, кто доказал свою преданность идеям Новороссии. «В воздаяние беспримерного воинского подвига, высокого гражданского сознания и патриотизма, проявленных воинами Донецкой народной и Луганской народной республик при обороне своих территорий», — говорится в приказе о награждении комбата, подписанном представителем Международного Геральдического Совета «Командарм», передает Пятый канал. Интернациональная бригада «Пятнашка» во главе с Авидзбой была сформирована в 2014 году. Бригада участвует в спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля. Комбата «Пятнашки» Ахра Авидзба наградили знаком «Народное Ополчение Донбасс». Его наградил международный общественный фонд «Командарм», а знак ему вручил командир батальона «Русь». Награда «Народное Ополчение Донбасса» выдается тем, кто встал на защиту территории Донецкой и Луганской областей в период с 11 апреля по 14 октября 2014 года и тем, кто доказал свою преданность идеям Новороссии. «В воздаяние беспримерного воинского подвига, высокого гражданского сознания и патриотизма, проявленных воинами Донецкой народной и Луганской народной республик при обороне своих территорий», — говорится в приказе о награждении комбата, подписанном представителем Международного Геральдического Совета «Командарм», передает Пятый канал. Интернациональная бригада «Пятнашка» во главе с Авидзбой была сформирована в 2014 году. Бригада участвует в спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям