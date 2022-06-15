Прокуратура проверит медиков, так и не решивших проблему тюменца (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Прокуратура проведет проверку департамента здравоохранения Тюменской области, так как в нем не смогли решить проблемы тюменца, обратившегося к силовикам за помощью, и ставшего героем материала URA.RU. Об этом сказано в ответе на запрос агентства. Мужчина обвинил медиков в том, что после операции его здоровье стало только хуже.

«По результатам рассмотрения обращения Игоря Л. (в апреле 2022 года — прим. URA.RU) было принято решение о его перенаправлении руководителю департамента здравоохранения региона. Так как в публикации, размещенной в СМИ (речь об этом материале — прим. URA.RU), приводятся сведения о не разрешении вопросов до настоящего времени, прокуратурой организована дополнительная проверка», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Игорь Л. получил травму на рабочем месте в 2018 году, однако как полученная на производстве она не регистрировалась. В последующем мужчина перенес три операции, после последней из которых он с трудом ходит и не может найти работу. Инвалидность ему также не оформляют, считая, что тюменцу она не положена. Мужчина все это время находится без средств к существованию.

Как ранее писало URA.RU, со своей проблемой Игорь Л. обращался в прокуратуру Тюменской области. Силовики перенаправили его заявление в депздрав. По данным правоохранителей, это было сделано в рамках внутренней инструкции, утвержденной Генеральным прокурором РФ.

Пункт 3.1 документа позволяет перенаправлять обращения лицам, в компетенцию которых входит решение вопросов заявителей. Однако пункт 3.7 запрещает делать это, если заявитель обжалует действия самих этих лиц. URA.RU направило в прокуратуру региона новый письменный запрос.

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