Тюменец вынужден нищенствовать из-за отказа в инвалидности. Видео

Без статуса он не может найти работу, а медики считают, что у пациента все в порядке

07 июня 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Тюменец три года не имеет средств к существованию, а также перспектив по получению работы Фото: URA.RU В 2019 году житель Тюмени Игорь Л. получил травму — разрыв связки в колене, из-за которой потерял работу и возможность нормально ходить. Операции, проведенные тюменскими врачами, не исправили положение, и, по мнению мужчины, сделали только хуже. Сейчас мужчина не может трудоустроиться, ведь со своей болезнью он работодателям не нужен. Не дают ему и инвалидность, с которой он мог бы получить пособие и рабочее место по квоте. Из-за замкнутого круга тюменец не имеет средств к существованию. Мужчина работал проводником почтового вагона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Работы для тебя нет» В 2018 году Игорь Л. работал в «Почте России», был проводником почтового вагона. Травму получил на службе: состав качнуло, мужчина неудачно упал. После этого у него начало болеть колено, но по началу значения этому он не предал. «Ну болит и болит. Думал, само пройдет. К врачу обратился спустя восемь месяцев, когда уже устал терпеть. Оказалось, у меня был разрыв крестообразной связки», — рассказал тюменец. Из-за того, что травма не была оформлена как производственная, никаких выплат от работодателя не последовало. Более того, мужчине пришлось уволиться. Его поставили перед выбором: или он уходит сам, или по статье. «Работать я не мог. Легкого труда по моей специальности не предусмотрено, а исполнять обязанности как раньше не получалось. Начальство честно сказало: был бы ты инвалидом, нашли бы место, а так — ничего предложить не можем. Так я остался без средств к существованию», — рассказал Игорь Л. Врачи не знают, в чем проблема Мужчина перенес несколько операций. Первый раз колено ему вскрыли в Тюмени. Второй — в Кургане, в «Центре Илизарова». Мужчине провели три операции, но стало только хуже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Почистили мениск. Сказали, что не видят, чтобы в Тюмени с ним хоть что-то сделали до этого. Также рекомендовали сделать операцию на связке, но квот в Кургане на эти цели не было», — рассказал Игорь Л. В итоге решающее вмешательство мужчине провели в Тюмени. Врачи сказали, что не видят смысла в сшивании связок — слишком изношены, и поменяли тюменцу сустав. После — отправили на реабилитацию. «Научили ходить на костылях. Врачи сказали — ну что ж, вы можете продержаться на них 15 секунд, этого хватит, чтобы успевать переходить дорогу по светофору. И выписали, наказав заниматься лечебной гимнастикой», — вспоминает Игорь Л. Сустав мужчина разрабатывает ежедневно, уже три года, но это не помогает. По ощущениям — он как будто не сросся с коленом. Врачи этой «нестабильности», после проведения обследований, не обнаружили. Они разводят руками, честно признаваясь, что не знают, почему тюменец не может нормально ходить. Новую операцию не назначают — не видят смысла. Без инвалидности не берут на работу Мужчина передвигается с тростью. При этом стоять на ногах может буквально 15 минут. В таких условиях найти работу не получается. На бирже труда он провел положенные полгода, после чего, так и никуда не трудоустроив, ему перестали платить пособие. Это были единственные деньги, которые он получал. Увидев кандидата, который передвигается с тростью, работодатели отказывают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Если бы была инвалидность, я получил бы место, мне это прямым текстом говорят. Работодатели заинтересованы в том, чтобы закрывать квотируемые ставки. Могу быть, к примеру, водителем. А так на полноценного сотрудника я не тяну», — вздыхает Игорь Л. Мужчина прошел уже две медико-социальные экспертизы. На первой на него даже не стали смотреть, вердикт вынесли по документам и отказали даже в третьей группе. Тогда тюменец потребовал повторного приема. Он прошел 2 июня. И вновь отказ. «Поставили меня на тренажер, включили скорость в 2,5 километра в час, и сказали идти. Но я-то не могу! Поэтому просто повис на поручнях и перебирал ногами. По итогу система зафиксировала, что я прошел, и инвалидность мне вновь не дали», — сетует тюменец. Мужчине посоветовали обратиться в федеральное бюро медико-социальной экспертизы в Москве, а после в суд. Однако пациент не видит в этом смысла. «В суде врачи не сидят. Там также будут смотреть на заключения докторов, а там написано, что у меня все в порядке», — подытоживает тюменец. Мужчина писал заявления в департамент здравоохранения области, в прокуратуру. Силовики «спустили» его письмо медикам. В ответе депздрава значится, что врачи сделали все возможное. Однако медики готовы учесть пожелания пациента, и совместно выработать план дальнейших действий по восстановлению его здоровья. В ближайшее время Игоря Л. направят к неврологу: причину проблем с коленом уже в третий раз будет искать этот специалист. URA.RU направило запросы в главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области и прокуратуру региона. Ответы ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В 2019 году житель Тюмени Игорь Л. получил травму — разрыв связки в колене, из-за которой потерял работу и возможность нормально ходить. Операции, проведенные тюменскими врачами, не исправили положение, и, по мнению мужчины, сделали только хуже. Сейчас мужчина не может трудоустроиться, ведь со своей болезнью он работодателям не нужен. Не дают ему и инвалидность, с которой он мог бы получить пособие и рабочее место по квоте. Из-за замкнутого круга тюменец не имеет средств к существованию. «Работы для тебя нет» В 2018 году Игорь Л. работал в «Почте России», был проводником почтового вагона. Травму получил на службе: состав качнуло, мужчина неудачно упал. После этого у него начало болеть колено, но по началу значения этому он не предал. «Ну болит и болит. Думал, само пройдет. К врачу обратился спустя восемь месяцев, когда уже устал терпеть. Оказалось, у меня был разрыв крестообразной связки», — рассказал тюменец. Из-за того, что травма не была оформлена как производственная, никаких выплат от работодателя не последовало. Более того, мужчине пришлось уволиться. Его поставили перед выбором: или он уходит сам, или по статье. «Работать я не мог. Легкого труда по моей специальности не предусмотрено, а исполнять обязанности как раньше не получалось. Начальство честно сказало: был бы ты инвалидом, нашли бы место, а так — ничего предложить не можем. Так я остался без средств к существованию», — рассказал Игорь Л. Врачи не знают, в чем проблема Мужчина перенес несколько операций. Первый раз колено ему вскрыли в Тюмени. Второй — в Кургане, в «Центре Илизарова». «Почистили мениск. Сказали, что не видят, чтобы в Тюмени с ним хоть что-то сделали до этого. Также рекомендовали сделать операцию на связке, но квот в Кургане на эти цели не было», — рассказал Игорь Л. В итоге решающее вмешательство мужчине провели в Тюмени. Врачи сказали, что не видят смысла в сшивании связок — слишком изношены, и поменяли тюменцу сустав. После — отправили на реабилитацию. «Научили ходить на костылях. Врачи сказали — ну что ж, вы можете продержаться на них 15 секунд, этого хватит, чтобы успевать переходить дорогу по светофору. И выписали, наказав заниматься лечебной гимнастикой», — вспоминает Игорь Л. Сустав мужчина разрабатывает ежедневно, уже три года, но это не помогает. По ощущениям — он как будто не сросся с коленом. Врачи этой «нестабильности», после проведения обследований, не обнаружили. Они разводят руками, честно признаваясь, что не знают, почему тюменец не может нормально ходить. Новую операцию не назначают — не видят смысла. Без инвалидности не берут на работу Мужчина передвигается с тростью. При этом стоять на ногах может буквально 15 минут. В таких условиях найти работу не получается. На бирже труда он провел положенные полгода, после чего, так и никуда не трудоустроив, ему перестали платить пособие. Это были единственные деньги, которые он получал. «Если бы была инвалидность, я получил бы место, мне это прямым текстом говорят. Работодатели заинтересованы в том, чтобы закрывать квотируемые ставки. Могу быть, к примеру, водителем. А так на полноценного сотрудника я не тяну», — вздыхает Игорь Л. Мужчина прошел уже две медико-социальные экспертизы. На первой на него даже не стали смотреть, вердикт вынесли по документам и отказали даже в третьей группе. Тогда тюменец потребовал повторного приема. Он прошел 2 июня. И вновь отказ. «Поставили меня на тренажер, включили скорость в 2,5 километра в час, и сказали идти. Но я-то не могу! Поэтому просто повис на поручнях и перебирал ногами. По итогу система зафиксировала, что я прошел, и инвалидность мне вновь не дали», — сетует тюменец. Мужчине посоветовали обратиться в федеральное бюро медико-социальной экспертизы в Москве, а после в суд. Однако пациент не видит в этом смысла. «В суде врачи не сидят. Там также будут смотреть на заключения докторов, а там написано, что у меня все в порядке», — подытоживает тюменец. Мужчина писал заявления в департамент здравоохранения области, в прокуратуру. Силовики «спустили» его письмо медикам. В ответе депздрава значится, что врачи сделали все возможное. Однако медики готовы учесть пожелания пациента, и совместно выработать план дальнейших действий по восстановлению его здоровья. В ближайшее время Игоря Л. направят к неврологу: причину проблем с коленом уже в третий раз будет искать этот специалист. URA.RU направило запросы в главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области и прокуратуру региона. Ответы ожидаются.