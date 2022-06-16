Жителю ЯНАО отказали в медицинской помощи, назвав его «заразным»

Для оказания медицинской помощи у молодого человека в приемном отделении потребовали медосмотр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Салехарда (ЯНАО) отказали в медицинской помощи заявив, что молодой человек может быть носителем заразы и потребовали у него медицинский осмотр. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила мама парня, который лично столкнулся с проблемой.

«Старшему сыну на прогулке дочь врезалась в нос. В приемном отделении отказались оказывать первую медицинскую помощь, сославшись на то, что он может быть заразным, а для медицинской помощи ему необходимо пройти медосмотр. Сын работает и регулярно проходит медосмотр. Хрящевая ткань срастается быстро и через несколько дней вправлять будет поздно. Подскажите куда обратиться с жалобой», — написала Наталья Суючбакиева в группе «Подслушано в Салехарде».

На проблему женщины горожане отреагировали по-разному: кто-то автору не поверил, но при этом нашлись и те, кто сталкивался с подобной ситуацией. «Автор, первый раз слышу, что у нас в приемном покое отказывают. Вы либо чего-то не поняли, либо недоговариваете», — отметил в комментариях Алексей Спешилов. «В приемном покое мне тоже отказали. Даже за порог не пустили с острой болью, сославшись на то, что в праздничный день ведет прием, врач в поликлинике. Врач в свою очередь, затребовал справку с приемного покоя, о том, что мне нужно на прием», — добавила Виктория Игнеева.

На жалобу отреагировал окружной департамент здравоохранения сообщив, что в приемном отделении помощь оказывают в полном объеме. «Для того, чтобы мы могли разобраться в ситуации, просим Вас сообщить ФИО Вашего сына и дату обращения в приемное отделение», — написала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что жительница Лабытнанги пожаловалась на врача, который не принял ребенка . Женщина сообщила, что ей не удалось попасть на прием к неврологу с травмированным ребенком.

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