С закрывшегося «Макдоналдса» сняли букву М Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Со здания McDonald’s в Тюмени, который закрылся 10 июня, демонтировали его главный символ — букву M. Об этом с места событий рассказал фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов.

«Подогнали вышку к точке на улице Мориса Тореза. Рабочие снимают букву M», — сообщает фотокорреспондент URA.RU с места событий.

Как ранее писало URA.RU, сеть «Макдоналдс» в Тюмени прекратила свою работу 10 июня. По данным инсайдеров, под новым брендом точки общепита откроются не ранее, чем 20 июня. В Москве сеть, под новым названием «Вкусно и точка», уже работает.

Как и ряд других зарубежных компаний, сеть McDonald’s объявила о своем уходе из России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU