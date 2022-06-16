16 июня 2022
15 июня 2022

В Тюмени демонтировали главный символ McDonald’s. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж логотипа Макдональдс. Тюмень, закрытие макдональдс, смена вывески макдональдс, демонтаж макдональдс,  McDonalds
С закрывшегося «Макдоналдса» сняли букву М Фото:
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Со здания McDonald’s в Тюмени, который закрылся 10 июня, демонтировали его главный символ — букву M. Об этом с места событий рассказал фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов.

«Подогнали вышку к точке на улице Мориса Тореза. Рабочие снимают букву M», — сообщает фотокорреспондент URA.RU с места событий.

Как ранее писало URA.RU, сеть «Макдоналдс» в Тюмени прекратила свою работу 10 июня. По данным инсайдеров, под новым брендом точки общепита откроются не ранее, чем 20 июня. В Москве сеть, под новым названием «Вкусно и точка», уже работает.

Как и ряд других зарубежных компаний, сеть McDonald’s объявила о своем уходе из России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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Со здания McDonald’s в Тюмени, который закрылся 10 июня, демонтировали его главный символ — букву M. Об этом с места событий рассказал фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов. «Подогнали вышку к точке на улице Мориса Тореза. Рабочие снимают букву M», — сообщает фотокорреспондент URA.RU с места событий. Как ранее писало URA.RU, сеть «Макдоналдс» в Тюмени прекратила свою работу 10 июня. По данным инсайдеров, под новым брендом точки общепита откроются не ранее, чем 20 июня. В Москве сеть, под новым названием «Вкусно и точка», уже работает. Как и ряд других зарубежных компаний, сеть McDonald’s объявила о своем уходе из России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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