В центре Тюмени закрылся McDonald’s. Фото

10 июня 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Дата открытия заведений под новым брендом не раскрывается Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ресторан сети McDonald’s, расположенный в Тюмени на Цветном бульваре, временно приостановил работу. Информацию об этом работники точки общепита разместили на здании ресторана. «Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — указано в объявлении, которое цитирует РБК Тюмень. Дата открытия пока не называется. Ранее URA.RU писало, что рестораны McDonald’s откроются в России под новым брендом. В городах России в настоящий момент идет замена вывесок заведений. Фото: РБК Тюмень Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Ресторан сети McDonald’s, расположенный в Тюмени на Цветном бульваре, временно приостановил работу. Информацию об этом работники точки общепита разместили на здании ресторана. «Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — указано в объявлении, которое цитирует РБК Тюмень. Дата открытия пока не называется. Ранее URA.RU писало, что рестораны McDonald’s откроются в России под новым брендом. В городах России в настоящий момент идет замена вывесок заведений.