09 июня 2022

В центре Тюмени закрылся McDonald’s. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, макдоналдс, mcdonalds
Дата открытия заведений под новым брендом не раскрывается Фото:

Ресторан сети McDonald’s, расположенный в Тюмени на Цветном бульваре, временно приостановил работу. Информацию об этом работники точки общепита разместили на здании ресторана.

«Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — указано в объявлении, которое цитирует РБК Тюмень. Дата открытия пока не называется.

Ранее URA.RU писало, что рестораны McDonald’s откроются в России под новым брендом. В городах России в настоящий момент идет замена вывесок заведений.

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Ресторан сети McDonald’s, расположенный в Тюмени на Цветном бульваре, временно приостановил работу. Информацию об этом работники точки общепита разместили на здании ресторана. «Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — указано в объявлении, которое цитирует РБК Тюмень. Дата открытия пока не называется. Ранее URA.RU писало, что рестораны McDonald’s откроются в России под новым брендом. В городах России в настоящий момент идет замена вывесок заведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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