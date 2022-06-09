Дата открытия заведений под новым брендом не раскрывается
Ресторан сети McDonald’s, расположенный в Тюмени на Цветном бульваре, временно приостановил работу. Информацию об этом работники точки общепита разместили на здании ресторана.
«Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — указано в объявлении, которое цитирует РБК Тюмень. Дата открытия пока не называется.
Ранее URA.RU писало, что рестораны McDonald’s откроются в России под новым брендом. В городах России в настоящий момент идет замена вывесок заведений.
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