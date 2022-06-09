Инсайдер назвал сроки закрытия ресторана McDonald’s в Тюмени

10 июня 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

По словам инсайдера, ресторан будет закрыт минимум 10 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ресторан быстрого питания McDonald’s закрылся в Тюмени минимум на 10 дней. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на правах анонимности. «Нас закрывают минимум на 10 дней. В эти сроки будут менять баннеры, мыть рестораны, чинить оборудование. Возможно, если все это затянется, то ресторан будет закрытым до трех недель. Но не больше», — рассказал инсайдер. Также он сообщил агентству, что пока ресторан закрыт, зарплату сотрудникам платить будут. «Без денег нас не оставят и на этом спасибо», — дополнил сотрудник. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылись рестораны сети McDonald’s. Американская корпорация заявила о временной приостановке деятельности своих ресторанов на территории России, на фоне начатой 24 февраля спецоперации. Однако тюменские рестораны, работающие по франшизе, продолжили обслуживать посетителей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Ресторан быстрого питания McDonald’s закрылся в Тюмени минимум на 10 дней. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на правах анонимности. «Нас закрывают минимум на 10 дней. В эти сроки будут менять баннеры, мыть рестораны, чинить оборудование. Возможно, если все это затянется, то ресторан будет закрытым до трех недель. Но не больше», — рассказал инсайдер. Также он сообщил агентству, что пока ресторан закрыт, зарплату сотрудникам платить будут. «Без денег нас не оставят и на этом спасибо», — дополнил сотрудник. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылись рестораны сети McDonald’s. Американская корпорация заявила о временной приостановке деятельности своих ресторанов на территории России, на фоне начатой 24 февраля спецоперации. Однако тюменские рестораны, работающие по франшизе, продолжили обслуживать посетителей.