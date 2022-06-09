09 июня 2022

Инсайдер назвал сроки закрытия ресторана McDonald’s в Тюмени

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По словам инсайдера, ресторан будет закрыт минимум 10 дней Фото:
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Ресторан быстрого питания McDonald’s закрылся в Тюмени минимум на 10 дней. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на правах анонимности.

«Нас закрывают минимум на 10 дней. В эти сроки будут менять баннеры, мыть рестораны, чинить оборудование. Возможно, если все это затянется, то ресторан будет закрытым до трех недель. Но не больше», — рассказал инсайдер.

Также он сообщил агентству, что пока ресторан закрыт, зарплату сотрудникам платить будут. «Без денег нас не оставят и на этом спасибо», — дополнил сотрудник.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылись рестораны сети McDonald’s. Американская корпорация заявила о временной приостановке деятельности своих ресторанов на территории России, на фоне начатой 24 февраля спецоперации. Однако тюменские рестораны, работающие по франшизе, продолжили обслуживать посетителей.

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Ресторан быстрого питания McDonald’s закрылся в Тюмени минимум на 10 дней. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на правах анонимности. «Нас закрывают минимум на 10 дней. В эти сроки будут менять баннеры, мыть рестораны, чинить оборудование. Возможно, если все это затянется, то ресторан будет закрытым до трех недель. Но не больше», — рассказал инсайдер. Также он сообщил агентству, что пока ресторан закрыт, зарплату сотрудникам платить будут. «Без денег нас не оставят и на этом спасибо», — дополнил сотрудник. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылись рестораны сети McDonald’s. Американская корпорация заявила о временной приостановке деятельности своих ресторанов на территории России, на фоне начатой 24 февраля спецоперации. Однако тюменские рестораны, работающие по франшизе, продолжили обслуживать посетителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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