В Пермском крае появился телеканал московского бизнесмена

«Свое ТВ» будет транслироваться на 22 кнопке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеканал «Свое ТВ» в Березниках (Пермский край) получил право вещания на 22 кнопке. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Победителем конкурса на получение права осуществлять вещание на „22 кнопке“ признан телеканал „Свое ТВ“ (ООО „Телевидеоцентр“), город Березники. Все кабельные операторы, работающие на территории указанных муниципальных образований, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22 позиции в своих сетях», — отмечает надзорное ведомство. URA.RU рассказывало, что в краевой столице на 22 кнопке вещает телеканал «Рифей-Пермь»

По информации, опубликованной в СБИС, телеканал контролируется московским предпринимателем Александром Суриным и столичным ООО «Медиаиндустрия», им принадлежат 91 и 9% компании. Закон о поддержке муниципальных телеканалов был принят Госдумой в 2019 году. Согласно ему, эфирная сетка муниципального телеканала должна содержать не менее 75% национальной продукции. На вопросы местного значения он должен отводить не менее 20% времени вещания.