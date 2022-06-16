Губернатор Шумков предложил России вернуться к плановой экономике

Шумков назвал плюсы плановой экономики и системы распределения кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что для ускоренного развития экономики станы нужен план. При этом он предусматривать кредит на открытие производств под 3% годовых, написал глава региона в своем telegram-канале.

«Много говорится про необходимость частной инициативы и проч. Это все верно. Но в первую голову для приоритизации и ускоренного развития экономики нужен план. Не очередная стратегия или концепция, а план. Связанный с циклом бюджетного планирования. Гибкий и современный. Предусматривающий где, когда и какие должны появиться производства, с какими технологическими процессами. С ответственными за его реализацию и с определением под это финансирования. С каникулами по первоначальным выплатам и максимально — под 3% годовых. Тогда, глядишь, и частная инициатива подтянется, поскольку ей будут понятны и приоритеты, и инструменты», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Также Шумков отметил преимущество советской системы целевого распределения кадров, в том числе в сфере здравоохранения. «То же самое надо делать сейчас. Распределять тех, кто отучился за счет бюджета в государственных медицинских ВУЗах, для обязательной отработки на первые 3-5 лет», — написал губернатор.