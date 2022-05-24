Программистам в Челябинске дадут ипотеку под 4,7% годовых

Ипотека для IT-сферы станет доступней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области Сбер предложит IT-специалистам взять кредит для покупки недвижимости под 4,7% в год. Предварительно уже собрали заявки от желающих, сообщили URA.RU в банке.

«Интерес к программе есть: мы получили больше 50 заявок. На территории Челябинской области работает свыше 200 IT-компаний. Ставка по программе в Сбербанке установлена на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки», — рассказали в финансовом учреждении.

Оператором проекта выступает Дом.РФ. До 26 мая он собирает заявки на лимиты выдачи от кредиторов и к концу месяца опубликует полный перечень банков-участников. Руководитель отдела ипотечного кредитования «Дан-инвест» Ирина Тарасенко пояснила URA.RU, что пока программа не получила широкого распространения из-за высоких требований к заемщикам.

«Самое серьезное: зарплата должна быть только по 2-НДФЛ и не меньше 150 тысяч рублей. Плюс по этой программе — кредит доступен всем специалистам IT-компании, не одним лишь программистам», — отметила собеседница.

Минус в том, что если бизнес компании — онлайн-услуга, которую она оказывает на базе IT-платформы собственной разработки, то с доступом к ипотеке возникает проблема. На это указал URA.RU сооснователь сервиса онлайн-бронирования жилья «Квартирка» Евгений Ядрихинский.

Льготная ипотека для программистов — часть программы импортозамещения. Ее разработало правительство в ответ на санкции недружественных стран. Специалисты рынка труда отмечают, что спрос на кадры в IT-сфере будет только расти.