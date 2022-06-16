В Челябинске начнут производить трубы не только из металла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске создадут завод по производству полиуретана без использования боевого отравляющего газа фосгена. Ученые вместе с промышленниками разработали экологически безопасный процесс, который обеспечит Россию материалом собственного изготовления, сообщили URA.RU на заводе «Современные технологии изоляции».

«На полях Петербургского форума 16 июня руководство компании встретилось с заместителем министра промышленности и торговли Алексеем Беспрозванных. Проект получит поддержку правительства РФ. В начале 2024 года начнем создание новой площадки с тем, чтобы к концу года выпустить первую партию. Начальный объем по плану 50 тысяч тонн», — рассказал URA.RU исполнительный директор завода в Челябинске Владимир Толкач.

В России, по оценкам ученых Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), потребляется 250 тысяч тонн полиуретана. Из них 50 тысяч тонн расходуется в регионах Урала. В основном из пенополиуретана создают строительные материалы и трубы с тепловой изоляцией. До введения санкций материал полностью импортировался из-за рубежа.

«Университет выполняет научное исследование возможностей применения технологии безизоцианатного производства. Это первый шаг к созданию новой отрасли в Челябинской области, новых рабочих мест в регионе», — сообщил доктор химических наук, профессор Вячеслав Авдин.

Крупнейшими производителями полиуретана в мире являются Германия, США и Китай. В условиях санкций поставки от западных партнеров прекратились. Челябинская технология является импортонезависимой, причем исключающей риск техногенной катастрофы: здесь не используется боевой отравляющий газ фосген.

Объявляя 2022—2031 годы Десятилетием науки и технологий в России, президент Владимир Путин отметил важность создания и поддержания мощной научно-технической базы. По мнению российского лидера, это значимое условие для обеспечения суверенитета страны.