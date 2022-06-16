16 июня 2022

Суд поставил точку в деле подрывников тюменских банкоматов

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступникам из Татарстана вынесли приговор в Тюменской области Фото:

Уватский районный суд вынес приговор подрывникам банкоматов из Татарстана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд назначил Андрею Ткачеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Сергею Ткачеву и Александру Зырянову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщает объединенная пресс-служба.

Также суд взыскал с Ткачевых и Зырянова один миллион 26 тысяч 940 рублей в пользу ПАО «Сбербанк». Мужчины обвинялись в краже и покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и свою вину признали. На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что преступников из Татарстана, взрывающих банкоматы, будут судить в Тюменской области. Они организовали преступную группу в мае прошлого года.

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Уватский районный суд вынес приговор подрывникам банкоматов из Татарстана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд назначил Андрею Ткачеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Сергею Ткачеву и Александру Зырянову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщает объединенная пресс-служба. Также суд взыскал с Ткачевых и Зырянова один миллион 26 тысяч 940 рублей в пользу ПАО «Сбербанк». Мужчины обвинялись в краже и покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и свою вину признали. На данный момент приговор суда в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что преступников из Татарстана, взрывающих банкоматы, будут судить в Тюменской области. Они организовали преступную группу в мае прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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