Суд поставил точку в деле подрывников тюменских банкоматов

Преступникам из Татарстана вынесли приговор в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уватский районный суд вынес приговор подрывникам банкоматов из Татарстана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд назначил Андрею Ткачеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Сергею Ткачеву и Александру Зырянову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщает объединенная пресс-служба.

Также суд взыскал с Ткачевых и Зырянова один миллион 26 тысяч 940 рублей в пользу ПАО «Сбербанк». Мужчины обвинялись в краже и покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и свою вину признали. На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что преступников из Татарстана, взрывающих банкоматы, будут судить в Тюменской области. Они организовали преступную группу в мае прошлого года.