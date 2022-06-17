Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС

Статусом кандидата ЕК хочет наделить Украину и МолдавиюФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Аналогичное решение принято по Молдавии. Об этом сообщила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«У нас есть одно четкое послание: да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата», — приводит слова фон дер Ляйен Bloomberg. Она назвала Украину европейским государством и пояснила, что стране предстоит предпринять ряд шагов. Грузии при этом статус пока предоставить не готовы.
Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Аналогичное решение принято по Молдавии. Об этом сообщила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен. «У нас есть одно четкое послание: да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата», — приводит слова фон дер Ляйен Bloomberg. Она назвала Украину европейским государством и пояснила, что стране предстоит предпринять ряд шагов. Грузии при этом статус пока предоставить не готовы.