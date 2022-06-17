Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза, флаг ес, зеленский владимир, туск дональд
Статусом кандидата ЕК хочет наделить Украину и Молдавию Фото:

Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Аналогичное решение принято по Молдавии. Об этом сообщила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«У нас есть одно четкое послание: да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата», — приводит слова фон дер Ляйен Bloomberg. Она назвала Украину европейским государством и пояснила, что стране предстоит предпринять ряд шагов. Грузии при этом статус пока предоставить не готовы.

Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Аналогичное решение принято по Молдавии. Об этом сообщила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен. «У нас есть одно четкое послание: да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата», — приводит слова фон дер Ляйен Bloomberg. Она назвала Украину европейским государством и пояснила, что стране предстоит предпринять ряд шагов. Грузии при этом статус пока предоставить не готовы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...