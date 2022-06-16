Макрон выступил с важным заявлением после встречи с Зеленским

16 июня 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Макрон потребовал принять Украину в ЕС после встречи с Зеленским Фото: соцсети Эммануэля Макрона Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. «Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали „немедленный“ статус кандидата в ЕС для Украины», — завил Макрон. Его слова приводит французское агентство France-Presse. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в украинскую столицу также заявил, что поддерживает предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС, сообщило немецкое агентство Deutsche Presse. Кроме того, французский лидер пообещал поставить на Украину шесть дополнительных дальнобойных орудий «Цезарь» и заверил Зеленского в том, что Европа будет поддерживать страну до тех пор, «пока она не победит» и не станет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта. Также Киев будет самостоятельно решать, при каких условиях проводить переговоры с Россией, передает агентство Рейтер. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вскоре в Кремле выразили надежду на то, что лидеры сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел в геополитике. Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Сейчас на территории страны по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция РФ. Ее основными целями российский лидер заявлял освобождение территорий Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. «Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали „немедленный“ статус кандидата в ЕС для Украины», — завил Макрон. Его слова приводит французское агентство France-Presse. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в украинскую столицу также заявил, что поддерживает предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС, сообщило немецкое агентство Deutsche Presse. Кроме того, французский лидер пообещал поставить на Украину шесть дополнительных дальнобойных орудий «Цезарь» и заверил Зеленского в том, что Европа будет поддерживать страну до тех пор, «пока она не победит» и не станет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта. Также Киев будет самостоятельно решать, при каких условиях проводить переговоры с Россией, передает агентство Рейтер. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вскоре в Кремле выразили надежду на то, что лидеры сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел в геополитике. Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Сейчас на территории страны по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция РФ. Ее основными целями российский лидер заявлял освобождение территорий Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.