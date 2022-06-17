Ресторан Моргенштерна* объявил о своем закрытии

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Моргенштерн закрыл ресторан «Kaif Provenance»

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) объявил о закрытии своего ресторана «Kaif Provenance» в Москве. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Самое кайфовое место России проработало чуть меньше двух лет и успело влюбить и накормить сотни тысяч своих гостей. Но не надо вешать нос: каждый конец — это всегда новое начало», — написано в его telegram-канале.

Ресторан «Kaif Provenance» открылся в конце октября 2020 года. Ресторан был известен бургером, который был покрыт пищевым золотом и пах карамелью. Сам Моргенштерн последние месяцы живет за границей.

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Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) объявил о закрытии своего ресторана «Kaif Provenance» в Москве. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. «Самое кайфовое место России проработало чуть меньше двух лет и успело влюбить и накормить сотни тысяч своих гостей. Но не надо вешать нос: каждый конец — это всегда новое начало», — написано в его telegram-канале. Ресторан «Kaif Provenance» открылся в конце октября 2020 года. Ресторан был известен бургером, который был покрыт пищевым золотом и пах карамелью. Сам Моргенштерн последние месяцы живет за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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