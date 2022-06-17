Ресторан Моргенштерна* объявил о своем закрытии

Моргенштерн закрыл ресторан «Kaif Provenance»
Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) объявил о закрытии своего ресторана «Kaif Provenance» в Москве. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
«Самое кайфовое место России проработало чуть меньше двух лет и успело влюбить и накормить сотни тысяч своих гостей. Но не надо вешать нос: каждый конец — это всегда новое начало», — написано в его telegram-канале.
Ресторан «Kaif Provenance» открылся в конце октября 2020 года. Ресторан был известен бургером, который был покрыт пищевым золотом и пах карамелью. Сам Моргенштерн последние месяцы живет за границей.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал