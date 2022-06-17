Путин: инфляцию нужно снизить в 4 раза

Путин заявил, что цель России — достигнуть 4% по инфляции
Президент России Владимир Путин заявил, что их целью остается достижение 4% по инфляции. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«4% по инфляции — у нас эта цель остается», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин отметил, что сейчас инфляция — 16,7%, и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, заключил президент.
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