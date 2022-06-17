Путин: инфляцию нужно снизить в 4 раза 17 июня 2022 в 18:52 Размер текста - 17 + Путин заявил, что цель России — достигнуть 4% по инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что их целью остается достижение 4% по инфляции. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «4% по инфляции — у нас эта цель остается», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Путин отметил, что сейчас инфляция — 16,7%, и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, заключил президент. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин заявил, что их целью остается достижение 4% по инфляции. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «4% по инфляции — у нас эта цель остается», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Путин отметил, что сейчас инфляция — 16,7%, и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, заключил президент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям