Путин: инфляцию нужно снизить в 4 раза

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что цель России — достигнуть 4% по инфляции Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что их целью остается достижение 4% по инфляции. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«4% по инфляции — у нас эта цель остается», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин отметил, что сейчас инфляция — 16,7%, и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, заключил президент.

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Президент России Владимир Путин заявил, что их целью остается достижение 4% по инфляции. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «4% по инфляции — у нас эта цель остается», — сказал Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Путин отметил, что сейчас инфляция — 16,7%, и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, заключил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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