Евросоюз запретил поставки нефти из России

03 июня 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Евросоюз сделал ряд исключений по поставкам нефти из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так, поэтапный отказ от российской нефти займет у стран Европы шесть месяцев, от нефтепродуктов — восемь. «С сегодняшним пакетом мы усиливаем ограничения способности Кремля, вводя новые экономические санкции. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT», — цитирует Жозепа Борреля официальный сайт Евросоюза. Так, Брюссель запретил покупку, импорт и передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом топливо продолжит поступать в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Исключение сделано для тех стран, которые находятся в сильной зависимости от российской нефти и не могут ее заменить. Также Болгарии и Хорватии разрешают импортировать топливо морским путем. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны ЕС намерены сократить поставки нефти из России на 92%. Однако Евросоюзу пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что новый пакет санкций вызовет у президента РФ Владимира Путина лишь улыбку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так, поэтапный отказ от российской нефти займет у стран Европы шесть месяцев, от нефтепродуктов — восемь. «С сегодняшним пакетом мы усиливаем ограничения способности Кремля, вводя новые экономические санкции. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT», — цитирует Жозепа Борреля официальный сайт Евросоюза. Так, Брюссель запретил покупку, импорт и передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом топливо продолжит поступать в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Исключение сделано для тех стран, которые находятся в сильной зависимости от российской нефти и не могут ее заменить. Также Болгарии и Хорватии разрешают импортировать топливо морским путем. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны ЕС намерены сократить поставки нефти из России на 92%. Однако Евросоюзу пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что новый пакет санкций вызовет у президента РФ Владимира Путина лишь улыбку.