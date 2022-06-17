Forbes: западным странам надоело поддерживать Украину

18 июня 2022 в 08:32 Размер текста - 17 +

На Западе все меньше говорят о спецоперации на Украине, пишет Forbes Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала спецоперации на Украине страны Запада активно поддерживали Киев, однако сейчас люди начинают уставать от этого и отвлекаться на другие события в мире. Об этом в свой авторской колонке пишет колумнист Forbes Джена Барнс. «По всему миру, всего за четыре месяца финансовая поддержка Украины скатилась с восторженной до неудовлетворительной. Сторонники Украины и президента Владимира Зеленского опасаются, что конфликт постепенно исчезнет из поля зрения всего мира. Люди так стремились поддержать Украину в первые дни конфликта, но теперь их отвлекают любые события в мире, наполненном новостями», — пишет Барнс. Специальная операция по демилитаризация и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ. В Кремле заявили, что основной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от варварских действий Киева, пишет «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

После начала спецоперации на Украине страны Запада активно поддерживали Киев, однако сейчас люди начинают уставать от этого и отвлекаться на другие события в мире. Об этом в свой авторской колонке пишет колумнист Forbes Джена Барнс. «По всему миру, всего за четыре месяца финансовая поддержка Украины скатилась с восторженной до неудовлетворительной. Сторонники Украины и президента Владимира Зеленского опасаются, что конфликт постепенно исчезнет из поля зрения всего мира. Люди так стремились поддержать Украину в первые дни конфликта, но теперь их отвлекают любые события в мире, наполненном новостями», — пишет Барнс. Специальная операция по демилитаризация и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ. В Кремле заявили, что основной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса от варварских действий Киева, пишет «Национальная служба новостей».