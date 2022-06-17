В ДТП под Каменском-Уральским погибла 68-летняя велосипедистка. Водитель был пьян

18 июня 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером 17 июня на трассе под Каменск-Уральским (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погибшей в аварии на трассе под Каменском-Уральским (Свердловская область) 17 июня оказалась 64-летняя местная жительница, которая возвращалась поздним вечером из сада. Женщина погибла на месте, сообщают подробности в ГИБДД по Свердловской области. «17 июня в 22:50 в районе дома № 14 по улице Шестакова в Каменске-Уральском наряд ДПС остановил машину Lada Granta под управлением 50-летнего водителя. Автомобиль имел механические повреждения, характерные для ДТП. Выяснилось, что за 10 минут до этого на втором километре дороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк водитель Lada Granta допустил наезд на велосипедиста — 64-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении», — рассказывают в ГИБДД. После ДТП водитель скрылся, а женщина скончалась на месте происшествия. Полицейские установили, что она возвращалась из сада в Каменск-Уральский. На ней была светлая одежда, а на велосипеде — катафоты. У задержанного водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Ему грозит ответственность и за отказ от теста, и за то, что скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Погибшей в аварии на трассе под Каменском-Уральским (Свердловская область) 17 июня оказалась 64-летняя местная жительница, которая возвращалась поздним вечером из сада. Женщина погибла на месте, сообщают подробности в ГИБДД по Свердловской области. «17 июня в 22:50 в районе дома № 14 по улице Шестакова в Каменске-Уральском наряд ДПС остановил машину Lada Granta под управлением 50-летнего водителя. Автомобиль имел механические повреждения, характерные для ДТП. Выяснилось, что за 10 минут до этого на втором километре дороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк водитель Lada Granta допустил наезд на велосипедиста — 64-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении», — рассказывают в ГИБДД. После ДТП водитель скрылся, а женщина скончалась на месте происшествия. Полицейские установили, что она возвращалась из сада в Каменск-Уральский. На ней была светлая одежда, а на велосипеде — катафоты. У задержанного водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Ему грозит ответственность и за отказ от теста, и за то, что скрылся с места ДТП.