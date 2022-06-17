17 июня 2022

В Каменске-Уральском пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария Курган, дтп
Водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП в Свердловской области (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, полицейским удалось задержать автомобилиста. Об этом сообщили очевидцы.

«Полицейские остановили машину на Чехова 5. Из автомобиля вышел пьяный мужик, сотрудники полиции задавали вопрос зачем скрылся с места происшествия, тот дурочка включил», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на Барабановском тракте под Каменском-Уральским. По словам очевидцев, на автомобиле были сняты государственные номера. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

Полицейские задержали водителя
Фото:

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В Каменске-Уральском пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, полицейским удалось задержать автомобилиста. Об этом сообщили очевидцы. «Полицейские остановили машину на Чехова 5. Из автомобиля вышел пьяный мужик, сотрудники полиции задавали вопрос зачем скрылся с места происшествия, тот дурочка включил», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло на Барабановском тракте под Каменском-Уральским. По словам очевидцев, на автомобиле были сняты государственные номера. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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