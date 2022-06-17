Водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП в Свердловской области (архивное фото)
В Каменске-Уральском пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, полицейским удалось задержать автомобилиста. Об этом сообщили очевидцы.
«Полицейские остановили машину на Чехова 5. Из автомобиля вышел пьяный мужик, сотрудники полиции задавали вопрос зачем скрылся с места происшествия, тот дурочка включил», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло на Барабановском тракте под Каменском-Уральским. По словам очевидцев, на автомобиле были сняты государственные номера. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.
Полицейские задержали водителя
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