SN: депутаты Британии в ярости из-за встречи Джонсона с Зеленским

Борис Джонсон и Владимир Зеленский провели встречу в Киеве Фото: Официальный сайт президента Украины

Депутаты британского парламента «пришли в ярость» из-за того, что премьер-министр страны Борис Джонсон улетел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский и пропустил конференцию северных консерваторов в Донкастере, которая играет решающую роль в преддверии дополнительных выборов в Уэйкфилде (административный центр графства Йоркшир). Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Депутат в ярости после того, как Борис Джонсон пропустил переговоры о „красной стене“, чтобы поехать в Киев. Ради этого премьер-министр отказался от участия в конференции северных консерваторов в Донкастере в пятницу, всего за несколько дней до решающих дополнительных выборов в Уэйкфилде, на которых консерваторы, как ожидается, проиграют. Ходят слухи, что Джонсон намерено поехал в Киев, чтобы найти уважительную причину пропустить тяжелую поездку в Донкастер после скандала с „ковидной вечеринкой“», — сообщает Sky News.

Борис Джонсон приехал в Киев 17 июня. Он обсудил с Зеленским поставки тяжелого вооружения. Также Джонсон предложил провести подготовку 10 тысяч украинских солдат с британскими инструкторами, пишет RT.