Премьер Британии обсудил с Зеленским поставки тяжелых вооружений

17 июня 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Джонсон и Зеленский обсудили финансовую поддержку Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия обсуждает с Украиной новые поставки вооружения последней. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Сегодня вместе с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству», — отметил он в своем telegram-канале. Ермак подчеркнул, что Украина надеется победить. В этом, по его словам, ей поможет поддержка сильных союзников. Ранее Зеленский объявил о введении визового режима для посещения Украины россиянами, пишет Nation News. Он будет действовать с 1 июля, дополняет RT. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Российская армия стремится защитить граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ. На стороне киевского режима сражаются иностранные наемники, страны Запада также поставляют туда вооружение, технику и помогают руководству Украины финансово. Однако российская армия уничтожает и западное оружие, и наемников. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Британия обсуждает с Украиной новые поставки вооружения последней. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Сегодня вместе с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству», — отметил он в своем telegram-канале. Ермак подчеркнул, что Украина надеется победить. В этом, по его словам, ей поможет поддержка сильных союзников. Ранее Зеленский объявил о введении визового режима для посещения Украины россиянами, пишет Nation News. Он будет действовать с 1 июля, дополняет RT. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Российская армия стремится защитить граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ. На стороне киевского режима сражаются иностранные наемники, страны Запада также поставляют туда вооружение, технику и помогают руководству Украины финансово. Однако российская армия уничтожает и западное оружие, и наемников.