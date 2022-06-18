В США назвали препятствие для вступления Украины в Евросоюз

Коррупционные политики и плохая судебная система не позволят Украине вступить в ЕС, пишет The New York Times Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Внутренние проблемы Украины, главная их которых — коррупция, мешают стране вступить в Евросоюз. Об этом в своей авторской колонке написал обозреватель The New York Times Эндрю Крамер.

«Какими бы ни были симпатии к Украине в Европе, никто не отказывается от правил вступления, в том числе и по борьбе с коррупцией. Политики, которые также являются бизнесменами, тянут за ниточки, чтобы назначить судей, которые, в свою очередь, выносят решения в их пользу в коммерческих спорах. Украина должна гарантировать независимую судебную систему, искоренить коррупцию в высших эшелонах власти, принять законы о СМИ, ограничить влияние олигархов и усовершенствовать законодательство об отмывании денег и защите меньшинств», — написал Крамер.

На данный момент в Евросоюзе нет определенного решения по вступлению Украины в блок. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала дать стране статус кандидата на членство в ЕС, однако пока этого не произошло. СМИ сообщили, что Евросоюз выдвинул Украине ряд условий, которые пока не выполнены, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не против вступления Украины в ЕС, сообщает RT.