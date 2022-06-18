«Газпром» приостановит работу «Турецкого потока»

18 июня 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

На газопроводе «Турецкий поток» проведут технические работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Газпром» приостановит работу газопровода «Турецкий поток» из-за технического обслуживания. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании. «Ежегодное техническое обслуживание. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода „Турецкий поток“ будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сообщили в «Газпроме». «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Компания «Газпром» приостановит работу газопровода «Турецкий поток» из-за технического обслуживания. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании. «Ежегодное техническое обслуживание. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода „Турецкий поток“ будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сообщили в «Газпроме». «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу.