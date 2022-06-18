«Газпром» приостановит работу «Турецкого потока»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
На газопроводе «Турецкий поток» проведут технические работы Фото:

Компания «Газпром» приостановит работу газопровода «Турецкий поток» из-за технического обслуживания. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании.

«Ежегодное техническое обслуживание. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода „Турецкий поток“ будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сообщили в «Газпроме».

«Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу.

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Компания «Газпром» приостановит работу газопровода «Турецкий поток» из-за технического обслуживания. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании. «Ежегодное техническое обслуживание. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода „Турецкий поток“ будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сообщили в «Газпроме». «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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