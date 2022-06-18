В Донецке погибли два сотрудника МЧС

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Пожарные тушили возгорание у завода «Топаз» (архивное фото) Фото:

Двое сотрудников МЧС погибли во время тушения пожара у завода «Топаз» в Донецке. Об этом сообщает штаб теробороны ДНР.

По данным штаба, в Куйбышевском районе Донецка произошел взрыв. «Автоцистерна остановилась на пассажирской остановке „Топаз“, возле которой было попадание в торговый ларек. В семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ. Один пожарный погиб на месте, водитель от полученных травм скончался в больнице», — передает штаб теробороны ДНР.

Другой инцидент 18 июня произошел в Херсонской области. Там украинские террористы взорвали авто начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева.

Россия проводит с февраля спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, которые 8 лет страдали от обстрелов украинских националистов и ВСУ. Значительная часть территорий ЛНР и ДНР уже освобождены.

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Двое сотрудников МЧС погибли во время тушения пожара у завода «Топаз» в Донецке. Об этом сообщает штаб теробороны ДНР. По данным штаба, в Куйбышевском районе Донецка произошел взрыв. «Автоцистерна остановилась на пассажирской остановке „Топаз“, возле которой было попадание в торговый ларек. В семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ. Один пожарный погиб на месте, водитель от полученных травм скончался в больнице», — передает штаб теробороны ДНР. Другой инцидент 18 июня произошел в Херсонской области. Там украинские террористы взорвали авто начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Россия проводит с февраля спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, которые 8 лет страдали от обстрелов украинских националистов и ВСУ. Значительная часть территорий ЛНР и ДНР уже освобождены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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