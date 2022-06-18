ТАСС: в Херсонской области взорвали авто главы УСИН

Террористы взорвали автомобиль начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Такую информацию сообщает ТАСС.
«Автомобиль главы начальника УСИН по Херсонской области был взорван. Евгений Соболев в данный момент находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает», — отмечает издание со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ему диагностировали ранения различной степени тяжести, передает агентство Nation News. Обстоятельства и детали ЧП устанавливаются, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса, которые 8 лет страдали от обстрелов украинских националистов и ВСУ. Значительная часть территорий ЛНР и ДНР уже освобождены. Российская армия контролирует Херсонскую и большую часть Запорожской области. Оба региона допускают возможность вхождения в состав России.
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