Путин пообещал, что в России вырастет доступность медпомощи

Качество и доступность медпомощи в РФ должны повышаться, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Качество и доступность медицинской помощи в России будут расти. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время открытия медцентров в регионах, в котором он участвовал по видеосвязи.

«Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24», оно приурочено к Дню медицинского работника.

Днем ранее Путин сделал ряд заявлений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Например, президент призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Также он поручил запустить новый вид ипотеки — промышленной.