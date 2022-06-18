Путин пообещал, что в России вырастет доступность медпомощи

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Качество и доступность медпомощи в РФ должны повышаться, заявил Путин Фото:

Качество и доступность медицинской помощи в России будут расти. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время открытия медцентров в регионах, в котором он участвовал по видеосвязи.

«Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24», оно приурочено к Дню медицинского работника.

Днем ранее Путин сделал ряд заявлений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Например, президент призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Также он поручил запустить новый вид ипотеки — промышленной.

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Качество и доступность медицинской помощи в России будут расти. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время открытия медцентров в регионах, в котором он участвовал по видеосвязи. «Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему», — сказал Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24», оно приурочено к Дню медицинского работника. Днем ранее Путин сделал ряд заявлений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Например, президент призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Также он поручил запустить новый вид ипотеки — промышленной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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