Андрей Турчак посоветовал единороссу переосмыслить свои слова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Высокопоставленные российские официальные лица не должны давать провокационные комментарии по вопросам, которые не входят в их компетенцию. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Так он прокомментировал слова зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который назвал некорректным заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о непризнании ЛДНР.

«Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе ДНР и ЛНР, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ. Причем явно за границами своей компетенции. Константину Федоровичу бы стоило сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых является укрепление отношений со странами бывшего СССР», — отметил Турчак в своем telegram-канале.

Секретарь Генсовета добавил, что Затулин высказал личное мнение. Однако подобные слова лучше переосмыслить или хотя бы «держать при себе».

Ранее Затулин пригрозил Токаеву, который отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Президент Казахстана объяснил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу, приводит его мнение RT. Однако, по словам единоросса, Казахстан ждут такие же «меры, как с Украиной».

Россия проводит денацификацию и демилитаризацию Украины с 24 февраля. Основная цель российской армии на этой территории — помощь гражданам Донбасса, которые в течение восьми лет страдали от обстрелов ВСУ и зверств националистов. ВС РФ исключают напрасные жертвы среди мирного населения, поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

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