Путин поручил запустить новый вид ипотеки в России

17 июня 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прокомментировал запуск нового всероссийского проекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сделал заявление, что в России появится новый вид ипотеки — промышленной. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, которые планируют купить готовые площади под производства», — сказал Путин, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». О том, что в России появится новый вид ипотеки, стало известно в начале июня этого года. Информацию об этом распространило правительство России. Теперь, по словам главы государства, правительство «не затягивая, отработает с банковским сектором все детали, чтобы промышленная ипотека уже в ближайшее время заработала в полном объеме». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин сделал заявление, что в России появится новый вид ипотеки — промышленной. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, которые планируют купить готовые площади под производства», — сказал Путин, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». О том, что в России появится новый вид ипотеки, стало известно в начале июня этого года. Информацию об этом распространило правительство России. Теперь, по словам главы государства, правительство «не затягивая, отработает с банковским сектором все детали, чтобы промышленная ипотека уже в ближайшее время заработала в полном объеме».