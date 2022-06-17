Путин поручил запустить новый вид ипотеки в России

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин прокомментировал запуск нового всероссийского проекта Фото:

Президент России Владимир Путин сделал заявление, что в России появится новый вид ипотеки — промышленной. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, которые планируют купить готовые площади под производства», — сказал Путин, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

О том, что в России появится новый вид ипотеки, стало известно в начале июня этого года. Информацию об этом распространило правительство России. Теперь, по словам главы государства, правительство «не затягивая, отработает с банковским сектором все детали, чтобы промышленная ипотека уже в ближайшее время заработала в полном объеме».

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Президент России Владимир Путин сделал заявление, что в России появится новый вид ипотеки — промышленной. Об этом он рассказал во время выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, которые планируют купить готовые площади под производства», — сказал Путин, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». О том, что в России появится новый вид ипотеки, стало известно в начале июня этого года. Информацию об этом распространило правительство России. Теперь, по словам главы государства, правительство «не затягивая, отработает с банковским сектором все детали, чтобы промышленная ипотека уже в ближайшее время заработала в полном объеме».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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