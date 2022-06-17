17 июня 2022

В Пермском крае похоронят солдата, погибшего почти 80 лет назад

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, возложение цветов, гвоздики, цветы
До недавнего времени родственники Петра Гордеева ничего не знали о судьбе своего предка Фото:

В селе Андреево Кишертского района (Пермский край) пройдет церемония прощания и захоронения погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца Гордеева Петра Степановича. Об этом рассказала администрация Кишертского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«22 июня в 10.00 ч. в селе Андреево пройдет церемония прощания и захоронения погибшего красноармейца Гордеева Петра Степановича, 1906 г. р., уроженца деревни Гарюшки Чеченинского сельского совета Кишертского района. До недавнего времени он числился пропавшим без вести», — написано в сообщении.

Гордеев был призван на фронт Кишерстким районным военным комиссариатом. Останки солдата Красной Армии были найдены в мае текущего года волгоградской региональной поисковой общественной организацией «Наследие».

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В селе Андреево Кишертского района (Пермский край) пройдет церемония прощания и захоронения погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца Гордеева Петра Степановича. Об этом рассказала администрация Кишертского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «22 июня в 10.00 ч. в селе Андреево пройдет церемония прощания и захоронения погибшего красноармейца Гордеева Петра Степановича, 1906 г. р., уроженца деревни Гарюшки Чеченинского сельского совета Кишертского района. До недавнего времени он числился пропавшим без вести», — написано в сообщении. Гордеев был призван на фронт Кишерстким районным военным комиссариатом. Останки солдата Красной Армии были найдены в мае текущего года волгоградской региональной поисковой общественной организацией «Наследие».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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