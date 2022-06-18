Решение Байдена из-за РФ «выстрелило в ногу» США

19 июня 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Результат санкций против РФ выглядел «крайне предсказуемо», считает ученый Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции привели к тому, что США «выстрелили себе же в ногу», при том, что результат этих ограничений против России выглядел «крайне предсказуемо». Об этом заявил президент американского института экономических исследований Уильям Ругер. «Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации [президента США Джо Байдена], — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — сказал Ругер в эфире Fox News. Он отметил, что санкции редко приводят к тому, что государства, на которые они направлены, «меняют свое поведение». В случае с Россией это ситуация на Украине, — добавил ученый. По его мнению, ситуация, когда в условиях санкционного давления Россия увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, является очередным случаем «непреднамеренных последствий», которые стали результатом «некорректных действий». Он привел пример с арестом яхт, принадлежащих россиянам. — «Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», — считает он. Американский ученый убежден, что ситуация с санкциями выглядела «крайне предсказуемо». По его мнению, ученые изучали этот вопрос десятилетиями и выяснили, что политика такого давления, чаще всего, приносит негативный результат. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Антироссийские санкции привели к тому, что США «выстрелили себе же в ногу», при том, что результат этих ограничений против России выглядел «крайне предсказуемо». Об этом заявил президент американского института экономических исследований Уильям Ругер. «Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации [президента США Джо Байдена], — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — сказал Ругер в эфире Fox News. Он отметил, что санкции редко приводят к тому, что государства, на которые они направлены, «меняют свое поведение». В случае с Россией это ситуация на Украине, — добавил ученый. По его мнению, ситуация, когда в условиях санкционного давления Россия увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, является очередным случаем «непреднамеренных последствий», которые стали результатом «некорректных действий». Он привел пример с арестом яхт, принадлежащих россиянам. — «Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», — считает он. Американский ученый убежден, что ситуация с санкциями выглядела «крайне предсказуемо». По его мнению, ученые изучали этот вопрос десятилетиями и выяснили, что политика такого давления, чаще всего, приносит негативный результат. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.