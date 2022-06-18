Аналитик: россиянам не стоит вкладывать деньги в недвижимость

19 июня 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Хорошей альтернативой инвестиций в недвижимость станет покупка акций российских компаний, объяснил стратег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянам не стоит держать значительную часть сбережений в недвижимости. Дело в том, что цены на квартиры завышены, а сами помещения — неликвидны, объяснил инвестиционный стратег Сергей Суверов. «Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит», — объяснил Суверов в эфире радио Sputnik. Вместо покупки квартир аналитик предложил рассмотреть инвестиции в подешевевшие ценные бумаги. «Акции российских компаний выигрывают от сильных позиций рубля», — объяснил он. В качестве другой альтернативы можно обратить внимание на покупку иностранной валюты, предположил Суверов. Однако это актив принесет выгоду только в долгосрочной перспективе, уточнил он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россиянам не стоит держать значительную часть сбережений в недвижимости. Дело в том, что цены на квартиры завышены, а сами помещения — неликвидны, объяснил инвестиционный стратег Сергей Суверов. «Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит», — объяснил Суверов в эфире радио Sputnik. Вместо покупки квартир аналитик предложил рассмотреть инвестиции в подешевевшие ценные бумаги. «Акции российских компаний выигрывают от сильных позиций рубля», — объяснил он. В качестве другой альтернативы можно обратить внимание на покупку иностранной валюты, предположил Суверов. Однако это актив принесет выгоду только в долгосрочной перспективе, уточнил он.