18 июня 2022

Аналитик: россиянам не стоит вкладывать деньги в недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Хорошей альтернативой инвестиций в недвижимость станет покупка акций российских компаний, объяснил стратег Фото:

Россиянам не стоит держать значительную часть сбережений в недвижимости. Дело в том, что цены на квартиры завышены, а сами помещения — неликвидны, объяснил инвестиционный стратег Сергей Суверов.

«Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит», — объяснил Суверов в эфире радио Sputnik.

Вместо покупки квартир аналитик предложил рассмотреть инвестиции в подешевевшие ценные бумаги. «Акции российских компаний выигрывают от сильных позиций рубля», — объяснил он.

В качестве другой альтернативы можно обратить внимание на покупку иностранной валюты, предположил Суверов. Однако это актив принесет выгоду только в долгосрочной перспективе, уточнил он.

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Россиянам не стоит держать значительную часть сбережений в недвижимости. Дело в том, что цены на квартиры завышены, а сами помещения — неликвидны, объяснил инвестиционный стратег Сергей Суверов. «Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит», — объяснил Суверов в эфире радио Sputnik. Вместо покупки квартир аналитик предложил рассмотреть инвестиции в подешевевшие ценные бумаги. «Акции российских компаний выигрывают от сильных позиций рубля», — объяснил он. В качестве другой альтернативы можно обратить внимание на покупку иностранной валюты, предположил Суверов. Однако это актив принесет выгоду только в долгосрочной перспективе, уточнил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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