Между Губкинским и Пурпе в ЯНАО произошла авария с участием двух автомобилей. Один из водителей притормозил, увидев утят, сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».
«Оба автомобиля шли в попутном направлении, впереди идущий водитель черной Хонды увидел на дороге утят и притормозил. Водитель второго авто проморгал и допустил столкновение», — указано в сообщении.
Также автор поста уточняет, что у водителя черной машины сотрясение. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.
ДТП между Губкинским и Пурпе
«Губкинский.Ком», «ВКонтакте»
ДТП между Губкинским и Пурпе
«Губкинский.Ком», «ВКонтакте»
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Между Губкинским и Пурпе в ЯНАО произошла авария с участием двух автомобилей. Один из водителей притормозил, увидев утят, сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте». «Оба автомобиля шли в попутном направлении, впереди идущий водитель черной Хонды увидел на дороге утят и притормозил. Водитель второго авто проморгал и допустил столкновение», — указано в сообщении. Также автор поста уточняет, что у водителя черной машины сотрясение. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.