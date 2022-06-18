18 июня 2022
17 июня 2022

В ЯНАО из-за утят произошло ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший водитель притормозил, чтобы пропустить утят Фото:

Между Губкинским и Пурпе в ЯНАО произошла авария с участием двух автомобилей. Один из водителей притормозил, увидев утят, сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«Оба автомобиля шли в попутном направлении, впереди идущий водитель черной Хонды увидел на дороге утят и притормозил. Водитель второго авто проморгал и допустил столкновение», — указано в сообщении.

Также автор поста уточняет, что у водителя черной машины сотрясение. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.

ДТП между Губкинским и Пурпе
ДТП между Губкинским и Пурпе

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Между Губкинским и Пурпе в ЯНАО произошла авария с участием двух автомобилей. Один из водителей притормозил, увидев утят, сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте». «Оба автомобиля шли в попутном направлении, впереди идущий водитель черной Хонды увидел на дороге утят и притормозил. Водитель второго авто проморгал и допустил столкновение», — указано в сообщении. Также автор поста уточняет, что у водителя черной машины сотрясение. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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