Пострадавший водитель притормозил, чтобы пропустить утят Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Между Губкинским и Пурпе в ЯНАО произошла авария с участием двух автомобилей. Один из водителей притормозил, увидев утят, сообщается в группе «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«Оба автомобиля шли в попутном направлении, впереди идущий водитель черной Хонды увидел на дороге утят и притормозил. Водитель второго авто проморгал и допустил столкновение», — указано в сообщении.

Также автор поста уточняет, что у водителя черной машины сотрясение. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ЯНАО не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) в больнице скончался житель, которого сбили на улице Таежная. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.

ДТП между Губкинским и Пурпе «Губкинский.Ком», «ВКонтакте»

ДТП между Губкинским и Пурпе «Губкинский.Ком», «ВКонтакте»