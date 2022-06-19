СК РФ возбудил уголовное дело за запрещенные методы ведения войны

19 июня 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Следственный комитет обвиняет бойцов ВСУ в применении запрещенных средств и методов ведения войны Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны. «В отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ возбуждены уголовные дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны. По данным следствия, в период с 18 по 19 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донбасса», — сообщается на официальном сайте СК. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от гнета, передает РАПСИ. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны. «В отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ возбуждены уголовные дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны. По данным следствия, в период с 18 по 19 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донбасса», — сообщается на официальном сайте СК. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от гнета, передает РАПСИ. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан.