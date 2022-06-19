Три человека получили тяжелые травмы в ДТП под Ноябрьском

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Ноябрьском произошло ДТП. Авария случилась на 20 километре между городом и Вынгапуровским. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники, выясняют обстоятельства, сообщают в Госавтоинспекции ЯНАО.

«Под Ноябрьском было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. На месте работают сотрудники. Обстоятельства фиксируются», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

Также СМИ сообщают, что в результате аварии пострадали три человека. Все они находятся в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, пострадали три человека. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Сейчас на месте работают три бригады скорой помощи», — написали в своем telegram-канале «Ямал-Медиа».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО между Губкинским и Пурпе столкнулись два автомобиля. Они ехали друг за другом. Водитель впередиидущей Honda увидел утят, переходящих дорогу, и притормозил, следующий за ним автомобиль не успел среагировать и столкнулся с иномаркой.