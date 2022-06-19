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Тюменца осудили за пьяную езду на электросамокате

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, прокат самокатов, электросамокаты
Тюменца приговорили к 1 году условно за пьяную езду на электросамокате Фото:

Ленинский суд Тюмени приговорил 27-летнего местного жителя к штрафу и лишению права управления транспортными средствами на 1 год за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. В декабре 2021 года тюменец, находясь в состоянии опьянения после новогоднего корпоратива, решил съездить на электросамокате в аптеку, но был задержан.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Там отметили, что в декабре 2020 года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26. КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда его приговорили к штрафу и лишению права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

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Ленинский суд Тюмени приговорил 27-летнего местного жителя к штрафу и лишению права управления транспортными средствами на 1 год за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. В декабре 2021 года тюменец, находясь в состоянии опьянения после новогоднего корпоратива, решил съездить на электросамокате в аптеку, но был задержан. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — указано в сообщении областной прокуратуры. Там отметили, что в декабре 2020 года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26. КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда его приговорили к штрафу и лишению права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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