В Курганскую область вторгнется холодный фронт с грозами

Ожидается, что грозы в регионе задержатся до 23 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 21 по 23 июня ожидаются грозы с дождем. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. Также в эти дни в регион вторгнется холодный фронт.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 21.06.2022 — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. <…> 22.06.2022 — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. 23.06.2022 — облачно с прояснениями, местами дождь, гроза», — указано на сайте.

Максимальная дневная температура, по данным синоптиков, с 21 по 23 июня будет колебаться от +24 до +30 градусов. 21 июня ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а 22 июня — до 18 метров в секунду.

По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, если грозы в эти дни и будут, то только локальные и изолированные на востоке области. «В регион вторгнется холодный фронт, а на линии соприкосновения с холодным воздухом могут быть грозы, но сама линия уже будет за пределами Курганской области на линии Тобольск — Омск», — объяснил он URA.RU.

Ранее в городе Макушино Курганской области прошел град. Из-за него пострадали теплицы и растения на огородах.