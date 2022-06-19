19 июня 2022

В Курганскую область вторгнется холодный фронт с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Ожидается, что грозы в регионе задержатся до 23 июня Фото:

В Курганской области с 21 по 23 июня ожидаются грозы с дождем. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. Также в эти дни в регион вторгнется холодный фронт.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 21.06.2022 — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. <…> 22.06.2022 — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. 23.06.2022 — облачно с прояснениями, местами дождь, гроза», — указано на сайте.

Максимальная дневная температура, по данным синоптиков, с 21 по 23 июня будет колебаться от +24 до +30 градусов. 21 июня ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а 22 июня — до 18 метров в секунду.

По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, если грозы в эти дни и будут, то только локальные и изолированные на востоке области. «В регион вторгнется холодный фронт, а на линии соприкосновения с холодным воздухом могут быть грозы, но сама линия уже будет за пределами Курганской области на линии Тобольск — Омск», — объяснил он URA.RU.

Ранее в городе Макушино Курганской области прошел град. Из-за него пострадали теплицы и растения на огородах.

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В Курганской области с 21 по 23 июня ожидаются грозы с дождем. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. Также в эти дни в регион вторгнется холодный фронт. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 21.06.2022 — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. <…> 22.06.2022 — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. 23.06.2022 — облачно с прояснениями, местами дождь, гроза», — указано на сайте. Максимальная дневная температура, по данным синоптиков, с 21 по 23 июня будет колебаться от +24 до +30 градусов. 21 июня ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а 22 июня — до 18 метров в секунду. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, если грозы в эти дни и будут, то только локальные и изолированные на востоке области. «В регион вторгнется холодный фронт, а на линии соприкосновения с холодным воздухом могут быть грозы, но сама линия уже будет за пределами Курганской области на линии Тобольск — Омск», — объяснил он URA.RU. Ранее в городе Макушино Курганской области прошел град. Из-за него пострадали теплицы и растения на огородах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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