18 июня 2022
17 июня 2022

Град в Кургане разбил стеклянные теплицы и уничтожил помидоры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Град выпал лишь на части территории Курганской области Фото:

На территории Курганской области в результате выпавших осадков пострадали огороды местных жителей — град причинил серьезный ущерб владениям. Пользователи соцсети «ВКонтатке» делятся друг с другом кадрами, на которых запечатлены последствия.

«Какой ужас! В Кургане не было града. Бедный урожай», — пишет в паблике «Типичный Курган» Оксана Мальковская. «Нет ничего, даже ягоды и яблоки сбило», — жалуется Татьяна Антипина. «У нас в Кургане года 3 или 4 назад был град в это же время. Тоже помню остались без урожая. Сайдинг на домах — в решето, теплицы, машины. Ужас тоже был. Сочувствую вам», — поддержала публикующих фотографии Наталья Иванова.

По своей сути град — это вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Вид, строение и размеры градин отличаются большим разнообразием. Размер варьируется от миллиметра до нескольких сантиметров. Редко встречаются градины массой около 1 килограмма.

Град повредил картофель
Фото:
Выпавше осадки уничтожили помидоры
Фото:
Размер градин повлиял на понесенный ущерб
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

На территории Курганской области в результате выпавших осадков пострадали огороды местных жителей — град причинил серьезный ущерб владениям. Пользователи соцсети «ВКонтатке» делятся друг с другом кадрами, на которых запечатлены последствия. «Какой ужас! В Кургане не было града. Бедный урожай», — пишет в паблике «Типичный Курган» Оксана Мальковская. «Нет ничего, даже ягоды и яблоки сбило», — жалуется Татьяна Антипина. «У нас в Кургане года 3 или 4 назад был град в это же время. Тоже помню остались без урожая. Сайдинг на домах — в решето, теплицы, машины. Ужас тоже был. Сочувствую вам», — поддержала публикующих фотографии Наталья Иванова. По своей сути град — это вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Вид, строение и размеры градин отличаются большим разнообразием. Размер варьируется от миллиметра до нескольких сантиметров. Редко встречаются градины массой около 1 килограмма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...