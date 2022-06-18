Град выпал лишь на части территории Курганской областиФото: Pixabay
На территории Курганской области в результате выпавших осадков пострадали огороды местных жителей — град причинил серьезный ущерб владениям. Пользователи соцсети «ВКонтатке» делятся друг с другом кадрами, на которых запечатлены последствия.
«Какой ужас! В Кургане не было града. Бедный урожай», — пишет в паблике «Типичный Курган» Оксана Мальковская. «Нет ничего, даже ягоды и яблоки сбило», — жалуется Татьяна Антипина. «У нас в Кургане года 3 или 4 назад был град в это же время. Тоже помню остались без урожая. Сайдинг на домах — в решето, теплицы, машины. Ужас тоже был. Сочувствую вам», — поддержала публикующих фотографии Наталья Иванова.
По своей сути град — это вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Вид, строение и размеры градин отличаются большим разнообразием. Размер варьируется от миллиметра до нескольких сантиметров. Редко встречаются градины массой около 1 килограмма.
Град повредил картофель
Фото: VK «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН»
Выпавше осадки уничтожили помидоры
Фото: VK «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН»
Размер градин повлиял на понесенный ущерб
Фото: VK «ТОПЧИК 45 Курган»
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На территории Курганской области в результате выпавших осадков пострадали огороды местных жителей — град причинил серьезный ущерб владениям. Пользователи соцсети «ВКонтатке» делятся друг с другом кадрами, на которых запечатлены последствия. «Какой ужас! В Кургане не было града. Бедный урожай», — пишет в паблике «Типичный Курган» Оксана Мальковская. «Нет ничего, даже ягоды и яблоки сбило», — жалуется Татьяна Антипина. «У нас в Кургане года 3 или 4 назад был град в это же время. Тоже помню остались без урожая. Сайдинг на домах — в решето, теплицы, машины. Ужас тоже был. Сочувствую вам», — поддержала публикующих фотографии Наталья Иванова. По своей сути град — это вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Вид, строение и размеры градин отличаются большим разнообразием. Размер варьируется от миллиметра до нескольких сантиметров. Редко встречаются градины массой около 1 килограмма.