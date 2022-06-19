19 июня 2022

Пермяк избил прохожего, который обидел его пса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, домашние питомцы, поводок, собака с хозяином, кокер-спаниель
Пермяки сняли на видео, как хозяин пса избил горожанина Фото:

В Березниках (Пермский край) местный житель избил прохожего, который обидел его собаку. О случившемся сообщается в паблике «Плохие новости Березники» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы разместили видео, на нем видны двое мужчин. Один из них истекает кровью на тротуаре, а второй в это время в спешке покидает место, где могла произойти драка.

«Очередное ЧП: хозяин собаки избил прохожего за пса», — утверждается в паблике. Где именно произошло случившееся, не сообщается. В комментариях к опубликованной видеозаписи горожане предположили, что избитый прохожий мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«Этот человек очень плохо себя вел. Мы ждали автобус у ДК Ленина до города Соликамска, а он [мужчина] подошел и, шатаясь (видимо, в сильном алкогольном опьянении), начал показывать язык в нашу сторону. Мы сделали вид, будто не видим его. Потом он отошел и толкнул парня в спину просто так, и еще одного следом», — прокомментировала случившееся Олеся Мусаллямова.

URA.RU обратилось за разъяснением в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. В управлении агентству пояснили, что обращений в полицию по данному факту не поступало. Сейчас, в связи с информацией, размещенной в соцсети, полиция проводит проверку.

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В Березниках (Пермский край) местный житель избил прохожего, который обидел его собаку. О случившемся сообщается в паблике «Плохие новости Березники» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы разместили видео, на нем видны двое мужчин. Один из них истекает кровью на тротуаре, а второй в это время в спешке покидает место, где могла произойти драка. «Очередное ЧП: хозяин собаки избил прохожего за пса», — утверждается в паблике. Где именно произошло случившееся, не сообщается. В комментариях к опубликованной видеозаписи горожане предположили, что избитый прохожий мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. «Этот человек очень плохо себя вел. Мы ждали автобус у ДК Ленина до города Соликамска, а он [мужчина] подошел и, шатаясь (видимо, в сильном алкогольном опьянении), начал показывать язык в нашу сторону. Мы сделали вид, будто не видим его. Потом он отошел и толкнул парня в спину просто так, и еще одного следом», — прокомментировала случившееся Олеся Мусаллямова. URA.RU обратилось за разъяснением в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. В управлении агентству пояснили, что обращений в полицию по данному факту не поступало. Сейчас, в связи с информацией, размещенной в соцсети, полиция проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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