Пермяк избил прохожего, который обидел его пса

Пермяки сняли на видео, как хозяин пса избил горожанина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) местный житель избил прохожего, который обидел его собаку. О случившемся сообщается в паблике «Плохие новости Березники» социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы разместили видео, на нем видны двое мужчин. Один из них истекает кровью на тротуаре, а второй в это время в спешке покидает место, где могла произойти драка.

«Очередное ЧП: хозяин собаки избил прохожего за пса», — утверждается в паблике. Где именно произошло случившееся, не сообщается. В комментариях к опубликованной видеозаписи горожане предположили, что избитый прохожий мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«Этот человек очень плохо себя вел. Мы ждали автобус у ДК Ленина до города Соликамска, а он [мужчина] подошел и, шатаясь (видимо, в сильном алкогольном опьянении), начал показывать язык в нашу сторону. Мы сделали вид, будто не видим его. Потом он отошел и толкнул парня в спину просто так, и еще одного следом», — прокомментировала случившееся Олеся Мусаллямова.

URA.RU обратилось за разъяснением в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. В управлении агентству пояснили, что обращений в полицию по данному факту не поступало. Сейчас, в связи с информацией, размещенной в соцсети, полиция проводит проверку.