19 июня 2022

В Тюменской области детей-сирот кормили опасной рыбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, закуска, селедка с картошкой, селедочка, кольца лука, еда
После двухнедельного употребления опасной рыбы случаев отравления среди детей не случилось Фото:

В течение двух недель воспитанников «Ишимской школы-интерната» кормили рыбой, которая, по данным Россельхознадзора, имела неизвестное происхождение. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении.

«20 мая в учреждение поступила сельдь в количестве пяти килограмм. Рыба была реализована, в соответствии с 14-дневным меню», — рассказали URA.RU в «Ишимской школе-интернате».

Как отметили в учреждении, случаев отравлений среди детей в школе не зафиксировано. Директор Галина Калугина также подчеркнула, что поставщик предоставил весь необходимый пакет документов, включая ветеринарную справку и удостоверение о качестве продукции.

Ранее URA.RU писало, что тюменский Россельхознадзор обнаружил партии сельди, которые поставили в детские учреждения. Бизнесмен, продавший продукт, не смог отчитаться о том, откуда рыба к нему поступила. Таким образом, ее происхождение было неизвестно.

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В течение двух недель воспитанников «Ишимской школы-интерната» кормили рыбой, которая, по данным Россельхознадзора, имела неизвестное происхождение. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении. «20 мая в учреждение поступила сельдь в количестве пяти килограмм. Рыба была реализована, в соответствии с 14-дневным меню», — рассказали URA.RU в «Ишимской школе-интернате». Как отметили в учреждении, случаев отравлений среди детей в школе не зафиксировано. Директор Галина Калугина также подчеркнула, что поставщик предоставил весь необходимый пакет документов, включая ветеринарную справку и удостоверение о качестве продукции. Ранее URA.RU писало, что тюменский Россельхознадзор обнаружил партии сельди, которые поставили в детские учреждения. Бизнесмен, продавший продукт, не смог отчитаться о том, откуда рыба к нему поступила. Таким образом, ее происхождение было неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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