В Тюменской области детей-сирот кормили опасной рыбой

После двухнедельного употребления опасной рыбы случаев отравления среди детей не случилось Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В течение двух недель воспитанников «Ишимской школы-интерната» кормили рыбой, которая, по данным Россельхознадзора, имела неизвестное происхождение. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении.

«20 мая в учреждение поступила сельдь в количестве пяти килограмм. Рыба была реализована, в соответствии с 14-дневным меню», — рассказали URA.RU в «Ишимской школе-интернате».

Как отметили в учреждении, случаев отравлений среди детей в школе не зафиксировано. Директор Галина Калугина также подчеркнула, что поставщик предоставил весь необходимый пакет документов, включая ветеринарную справку и удостоверение о качестве продукции.

Ранее URA.RU писало, что тюменский Россельхознадзор обнаружил партии сельди, которые поставили в детские учреждения. Бизнесмен, продавший продукт, не смог отчитаться о том, откуда рыба к нему поступила. Таким образом, ее происхождение было неизвестно.