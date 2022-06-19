В Тюменской области детей-сирот кормили опасной рыбой

В течение двух недель воспитанников «Ишимской школы-интерната» кормили рыбой, которая, по данным Россельхознадзора, имела неизвестное происхождение. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении.
«20 мая в учреждение поступила сельдь в количестве пяти килограмм. Рыба была реализована, в соответствии с 14-дневным меню», — рассказали URA.RU в «Ишимской школе-интернате».
Как отметили в учреждении, случаев отравлений среди детей в школе не зафиксировано. Директор Галина Калугина также подчеркнула, что поставщик предоставил весь необходимый пакет документов, включая ветеринарную справку и удостоверение о качестве продукции.
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В течение двух недель воспитанников «Ишимской школы-интерната» кормили рыбой, которая, по данным Россельхознадзора, имела неизвестное происхождение. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении. «20 мая в учреждение поступила сельдь в количестве пяти килограмм. Рыба была реализована, в соответствии с 14-дневным меню», — рассказали URA.RU в «Ишимской школе-интернате». Как отметили в учреждении, случаев отравлений среди детей в школе не зафиксировано. Директор Галина Калугина также подчеркнула, что поставщик предоставил весь необходимый пакет документов, включая ветеринарную справку и удостоверение о качестве продукции. Ранее URA.RU писало, что тюменский Россельхознадзор обнаружил партии сельди, которые поставили в детские учреждения. Бизнесмен, продавший продукт, не смог отчитаться о том, откуда рыба к нему поступила. Таким образом, ее происхождение было неизвестно.