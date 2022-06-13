13 июня 2022

Тюменским детсадовцам и сиротам продали опасную рыбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасная сельдь могла попасть в меню для детей Фото:

В детский сад и школу-интернат в Ишиме (Тюменская область) поставили сельдь без необходимых ветеринарных документов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«Установлен факт ввода в оборот ИП Дядичко Т.К. соленой сельди неизвестного происхождения. 20 мая предпринимателем оформлены сопроводительные документы на 51 кг сельди в адрес детского сада №19 в Ишиме и пяти кг — в адрес „Ишимской школы-интерната“. Установлено, что ветеринарные документы на поступление рыбы в адрес ИП отсутствуют. Таким образом, Дядичко осуществляла реализацию продукции неизвестного происхождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Нарушительнице выдали предостережение. Информацию о том, что рыба может быть опасна для здоровья, направили в социальные детские учреждения. URA.RU направило в сад и школу запросы о том, попала ли продукция в меню учащихся. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что в детском саду в Тобольске десятки детей заразились острой кишечной инфекцией. Сальмонеллез у воспитанников нашли после того, как их покормили зараженной курицей.

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В детский сад и школу-интернат в Ишиме (Тюменская область) поставили сельдь без необходимых ветеринарных документов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. «Установлен факт ввода в оборот ИП Дядичко Т.К. соленой сельди неизвестного происхождения. 20 мая предпринимателем оформлены сопроводительные документы на 51 кг сельди в адрес детского сада №19 в Ишиме и пяти кг — в адрес „Ишимской школы-интерната“. Установлено, что ветеринарные документы на поступление рыбы в адрес ИП отсутствуют. Таким образом, Дядичко осуществляла реализацию продукции неизвестного происхождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Нарушительнице выдали предостережение. Информацию о том, что рыба может быть опасна для здоровья, направили в социальные детские учреждения. URA.RU направило в сад и школу запросы о том, попала ли продукция в меню учащихся. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в детском саду в Тобольске десятки детей заразились острой кишечной инфекцией. Сальмонеллез у воспитанников нашли после того, как их покормили зараженной курицей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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