Тюменским детсадовцам и сиротам продали опасную рыбу

Опасная сельдь могла попасть в меню для детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В детский сад и школу-интернат в Ишиме (Тюменская область) поставили сельдь без необходимых ветеринарных документов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«Установлен факт ввода в оборот ИП Дядичко Т.К. соленой сельди неизвестного происхождения. 20 мая предпринимателем оформлены сопроводительные документы на 51 кг сельди в адрес детского сада №19 в Ишиме и пяти кг — в адрес „Ишимской школы-интерната“. Установлено, что ветеринарные документы на поступление рыбы в адрес ИП отсутствуют. Таким образом, Дядичко осуществляла реализацию продукции неизвестного происхождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Нарушительнице выдали предостережение. Информацию о том, что рыба может быть опасна для здоровья, направили в социальные детские учреждения. URA.RU направило в сад и школу запросы о том, попала ли продукция в меню учащихся. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что в детском саду в Тобольске десятки детей заразились острой кишечной инфекцией. Сальмонеллез у воспитанников нашли после того, как их покормили зараженной курицей.